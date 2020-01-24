Российский союз автостраховщиков рассказал о выплатах по ОСАГО за прошлый год.
О росте выплат по ОСАГО в 2019 году заявили страховщики
В отчетный период страховщики зафиксировали рост выплат по ОСАГО. В частности, средняя выплата по полису составила 68,6 тыс. рублей, что на 2,3% больше.
В 2018 годом показатель составлял 67,01 тыс. рублей. За год число договоров ОСАГО составили 40,61 млн, что на 1,6% больше.
Несмотря на рост выплат по ОСАГО, средняя стоимость полиса составила 5 423 тыс. рублей, что на 4,9% меньше, чем годом ранее.
За 2019 год сумма начисленных премий составила 7,7 млрд рублей, а сумма выплат составила 8,0 млрд рублей.
Напомним, что Минфин готовит проект закон, предусматривающий серьезные изменения в систему ОСАГО. В числе изменений будет индивидуальный расчет, отмена двух коэффициента мощности, а также новые типы страховки с разными лимитами выплат.
Вместо коэффициента мощности и регионального предлагается вести расчет исходя из стиля вождения владельца авто. Повышающий коэффициент будут применять к тем автомобилистам, которые часто нарушают ПДД.
Список нарушений еще не определён и дорабатывается, но уже известно, что в нем будут грубые нарушения, в числе которых превышение скорости или парковка в неположенном месте.
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