О росте выплат по ОСАГО в 2019 году заявили страховщики

Российский союз автостраховщиков рассказал о выплатах по ОСАГО за прошлый год.

В отчетный период страховщики зафиксировали рост выплат по ОСАГО. В частности, средняя выплата по полису составила 68,6 тыс. рублей, что на 2,3% больше.

В 2018 годом показатель составлял 67,01 тыс. рублей. За год число договоров ОСАГО составили 40,61 млн, что на 1,6% больше.

Несмотря на рост выплат по ОСАГО, средняя стоимость полиса составила 5 423 тыс. рублей, что на 4,9% меньше, чем годом ранее.

За 2019 год сумма начисленных премий составила 7,7 млрд рублей, а сумма выплат составила 8,0 млрд рублей.

Напомним, что Минфин готовит проект закон, предусматривающий серьезные изменения в систему ОСАГО. В числе изменений будет индивидуальный расчет, отмена двух коэффициента мощности, а также новые типы страховки с разными лимитами выплат.

Вместо коэффициента мощности и регионального предлагается вести расчет исходя из стиля вождения владельца авто. Повышающий коэффициент будут применять к тем автомобилистам, которые часто нарушают ПДД.

Список нарушений еще не определён и дорабатывается, но уже известно, что в нем будут грубые нарушения, в числе которых превышение скорости или парковка в неположенном месте.

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