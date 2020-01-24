Новая комплектация модели появилась на официальном сайте компании.
Lada Vesta получила новую комплектацию Vesta Comfort Winter
На новую комплектацию для Весты обратили внимание журналисты портала «Лада.Онлайн», которые регулярно ведут мониторинг цен и комплектаций Лад.
Так, выяснилось, что Lada Vesta получила новую комплектацию Vesta Comfort Winter. Ею оказалась та же Comfort Image, но вместе с тем, что ее переименовали, в комплектации появилась отделка кожей и обогрев рулевого колеса.
Ранее такие опции были доступны в более дорогих вариантах Luxe и Exclusive, где их стоимость составляет 13 тыс. рублей.
Эти же опции появились и в комплектации Comfort Multimedia. Кроме этого, журналисты заметили, что седан LADA Vesta Cross в исполнении Luxe стал дешевле на 13 тыс. рублей и предлагается по цене 901 900 рублей. При этом каких-либо изменений в комплектациях не обнаружили.
Универсал Lada Vesta оказался в РФ популярнее седана.
«АвтоВАЗ» в 2019 году продал 750 «заряженных» Lada Vesta Sport.