На новую комплектацию для Весты обратили внимание журналисты портала «Лада.Онлайн», которые регулярно ведут мониторинг цен и комплектаций Лад.

Так, выяснилось, что Lada Vesta получила новую комплектацию Vesta Comfort Winter. Ею оказалась та же Comfort Image, но вместе с тем, что ее переименовали, в комплектации появилась отделка кожей и обогрев рулевого колеса.

Ранее такие опции были доступны в более дорогих вариантах Luxe и Exclusive, где их стоимость составляет 13 тыс. рублей.

Эти же опции появились и в комплектации Comfort Multimedia. Кроме этого, журналисты заметили, что седан LADA Vesta Cross в исполнении Luxe стал дешевле на 13 тыс. рублей и предлагается по цене 901 900 рублей. При этом каких-либо изменений в комплектациях не обнаружили.

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