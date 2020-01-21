Семейство Лада Веста по итогам прошлого года стало вторым по объёмам продаж, а лидерство на российском рынке снова заняла Гранта.

При этом автомобили Lada Vesta российской компании остаются самыми востребованными на рынке. Недавно сообщалось, что «заряженную» версию седана, вышедшую на рынок в январе, россияне покупали неохотно.

За год такая модификация разошлась тиражом в количестве всего 750 экземпляров. Теперь стало известно, какие модели в семействе являются самыми продаваемыми и выяснилось, что универсал Lada Vesta оказался в России популярнее седана.

Это стало известно из данных о постановке на учет, которые приводят журналисты «Колеса.ру». По их информации в РФ в 2019 году было зарегистрировано 53 501 седан и 54 374 универсала.

Если рассматривать данные за 2018 год, то число зарегистрированных седанов сократилось на 15,2%, а вот универсалы показали рост на 32%. Самыми популярными комплектациями универсала стали – Classic и Comfort.

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