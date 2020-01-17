Российский автогигант объявил о старте серийного производства новой версии Весты, которая получила пакет с названием Winter.
«АвтоВАЗ» начал выпуск новой Lada Vesta с пакетом Winter
17.01.2020 13:55
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«Зимняя» версия встала на конвейер в январе, тогда как о старте продаж новинки информации пока нет. При этом уже известно, что пакет Winter будет предлагаться для Lada Vesta в комплектации «Комфорт».
При этом пакет «Имидж» больше для модели доступен не будет. В новом «зимнем» пакете автопроизводитель предложит подогрев руля, а также кожаная отделка.
Кроме этого, в пакете «Мультимедиа» добавится обогрев руля. Стоимость «зимнего» пакета будет около 25 тыс. рублей.
«АвтоВАЗ» в 2019 году продал 750 «заряженных» Lada Vesta Sport
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