Новый компактный кроссовер компания официально анонсировала в России в декабре прошлого года, озвучив даже стоимость одной из средних комплектаций.

Однако позднее в Сеть слили данные о всех комплектациях нового Kia Seltos, о чем более подробно сообщалось ранее.

При этом в компании подтверждать эти данные не стали, но было заявлено, что Kia расскажет о всех комплектациях и ценах Kia Seltos весной 2020 года.

Напомним, что кроссовер будет предлагаться с несколькими силовыми установками. Комплектация Luxe, согласно официальным данным, будет оценена в 1 349 900 рублей.

В ней новинку предложат с 2,0-литровым двигателем мощностью 149 л.с., а работать он будет с автоматической КП.

Также будут версии с 1,6-литровым 123-сильным и 1,6-литровым двигателем мощностью 177 л.с. Для нового Kia Seltos предложат передний и полный привод.