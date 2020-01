В сеть слили все цены и комплектации нового Kia Seltos для РФ

При этом другие комплектации и их цены названы не были, но известна была моторная гамма автомобиля. Позднее в Сети появились данные о стоимости топового варианта модели.

Теперь форум «Киа Селтос Клуб Россия» слил в сеть все цены и комплектации нового Kia Seltos для РФ, но стоит отметить, что официально компания ничего не публиковала.

Ожидается, что в продаже кроссовер появится до конца месяца. Итак, если верить обнародованным данным, то в базовой комплектации новинка обойдется покупателям в 1 119 900 рублей. Это будет вариант 1.6 Classic MT.

Самая дорогая комплектация 1.6T Premium AMT AWD оценена в 1 839 900 рублей. Конкурент Hyundai Creta также будет доступен еще в таких комплектациях: 1.6 Classic AT (1 179 900 руб.), 1.6 Comfort MT (1 179 900 руб.), 1.6 Comfort AT (1 229 900 руб.), 1.6 Comfort MT AWD (1 259 900 руб.), 1.6 Comfort AT AWD (1 309 900 руб.), 1.6 Luxe AT (1 309 900 руб.), 2.0 Luxe AT (1 349 900 руб.), 1.6 Luxe AT AWD (1 389 900 руб.), 2.0 Luxe AT AWD (1 429 900 руб.), 1.6 Prestige AT (1 449 900 руб.), 2.0 Prestige AT (1 489 900 руб.), 1.6 Prestige AT AWD (1 529 900 руб.), 2.0 Prestige AT AWD (1 569 900 руб.), 2.0 Premium AT (1 669 900 руб.), и 2.0 Premium AT AWD (1 749 900 руб.).

Новый Kia Seltos поступил к российским дилерам.