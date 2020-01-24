Премиальный бренд не ограничится выпуском только одного кроссовера, а будет расширять линейку.

Недавно Genesis провел презентацию своего первого кроссовера, которым стала среднеразмерная модель с названием GV80.

Теперь начали рассматривать выпуск полноразмерного автомобиль с названием GV90. Таким образом, Genesis готовит конкурента BMW X7 и Mercedes-Benz GLS, а также Range Rover.

Подробностей об автомобиле пока мало, а его выпуск будет полностью зависеть от продаж в США недавно представленного GV80.

Эта новинка уже предлагается для заказа в Южной Корее, где только в первый день было оформлено 1,5 тыс. экземпляров.