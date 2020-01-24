В РФ действует новая схема обмана покупателей автодилерами

Новый обман покупателей автомобилей в мультибрендовых центрах активно применяют в Новосибирске, Ставрополе, Омске, Тюмени, Краснодаре и других городах.

Новую схему обмана покупателей автодилерами выявили эксперты портала Drom.ru, которые провели масштабное исследование и призывают желающих купить новую машину быть осторожными.

Как сообщают журналисты, новый обман активно процветает в мультибрендовых центрах, где покупателей начинают привлекать сниженным иногда вполовину ценами на авто, а также всевозможными подарками.

Как только клиент решился на покупку новой машины он слышит, что выбранной модели в наличии нет, но ее могут привезти через несколько часов или дней со склада.

Если покупатель соглашается подождать, то конечно же его просят внести предоплату в размере от 10 до 20 тысяч рублей.

В некоторых случаях клиенту на месте оформляют кредит. Спустя несколько дней клиенту начинают заявлять о том, что произошел форс-мажор и выбранная им машина не смогла приехать вовремя.

При этом причины называют совершенно разные, почему автомобили не доставили дилеру, включая, что автовоз перевернулся, обнаружили царапину и другое.

После этого с клиента начинают по-настоящему выкачивать деньги и даже угрожать, мол если он откажется от сделки, то ему грозит штраф, а внесенные средства возвращены не будут.

В конечном итоге россияне вынуждены приобретать ту машину, которая есть в наличии, причем со всеми дополнительными опциями, и в итоге ее стоимость оказывается чуть ли не в два раза дороже, чем цена от автопроизводителя.

Если у клиента нет денег, то оформляют кредиты, в которых дополнительно будет каско на пять лет и даже страховка жизни и здоровья.

Эксперты призывают россиян при выборе автомобиля быть очень внимательными, когда предлагают заниженные цены или ценные подарки.

К тому же обязательно нужно вчитываться в договоры и в ни в коем случае не вносить предоплату, если машину обещают везти со склада, а уже тем более при оформлении сделки не оставлять надолго свои документы, и требовать их обратно, как только сделали ксерокопию.

Ну и последним советом является проверка «официалов» и адресов их размещения. Вся информация всегда есть на всех сайтах крупных автомобильных компаний.

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