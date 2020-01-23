Специалисты проанализировали интересы россиян за прошлый год, изучив данные «Яндекс.Маркета» за прошлый год.

В результате был составлен рейтинг самых популярных автотоваров в России в 2019 году. В отчетный период россияне чаще всего интересовались автомобильными шинами, причем пик спроса наблюдался в период апрель-октябрь.

Чаще всего рассматривали шины КАМА Кама-505, Nokian Tyres Nordman 5, КАМА Кама-Flame Continental PremiumContact 6, Viatti Strada Asimmetrico V-130 и Bridgestone Turanza T001.

На втором месте оказались видеорегистраторы, а также радар-детекторы. Самыми популярными видеорегистраторами назвали Xiaomi 70mai Dash Cam Pro Midrive D02, Xiaomi 70mai Dash Cam Midrive D01 и YI Smart Dash Camera, а среди радар-детекторов наиболее востребованными были SilverStone F1 Monaco GS, SHO-ME G-1000 и SHO-ME G-800.

Магнитолы и акустика оказались на третье месте в рейтинге самых популярных автотоваров в России, среди которых больше всего интересны магнитолы Pioneer SPH-10BT, а также сабвуфер Урал AS-D12A, акустика Урал AK-74.C и сабвуфер Pioneer TS-WX300A.

Ну следующими в списке оказались аккумуляторы для машин, моторные масла, а также зарядные устройства.

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