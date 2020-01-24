Kia показала новый бюджетный кроссовер Kia Sonet

Новый недорогой кроссовер создают для индийского рынка, где собственно и состоится его презентация.



Накануне официальной премьеры компания публикует первые тизеры и видео, анонсируя новинку. На этот раз Kia показала новый недорогой кроссовер дешевле Seltos на первых изображениях, с которыми была названа и дата премьеры.

Новинка, согласно данным компании, будет представлена в рамках автосалона в Нью-Дели. Мероприятие будет проходить с 7 по 12 февраля.

В целом новинка становится некой модификацией кроссовера Hyundai Venue. При этом у автомобиля для Индии будет свой кузов и оформление экстерьера, тогда как технически модели будут идентичны.

Длина нового кроссовера, название которого будет Sonet, не превысит четырех метров. Его линейка двигателей будет представлена тремя силовыми установками объёмом 1.4, 1.2 и 1.0 литра.

Среди трансмиссий предложат 5 или 6-скоростную механику, а также 7-ступенчатую роботизированную КП. Система привода будет только на переднюю ось.

Стали известны цены на все комплектации Kia Seltos.