Названы самые популярные кроссоверы в России

В России рассказали о самых востребованных брендах, предлагающих своих кроссоверы на рынке, а основной для рейтинга стали данные по продажам за прошлый год.

В 2019 году из 1 567 743 проданных на авторынке машин 755 450 пришлось на кроссоверы и внедорожники.

Лидером сегмента SUV в России является компания Hyundai, реализовавшая 104 135 своих кроссоверов, что на 4,4% больше.

С положительной динамикой на 3,2% на втором месте располагается Renault. Этому бренду в РФ удалось продать 76 206 кроссоверов. В тройке располагается Kia с показателем 66 404 ед., что на 3.2% больше, сообщает «АвтостатИнфо».

Nissan и Toyota оказались в первой пятерке с результатом 63 151 и 60 134 ед. соответственно.

С шестого по десятое места оказались следующие марки: Lada (58 492 ед.), Volkswagen (45 437 ед.), Mitsubishi (38 599 ед.), Skoda (24 521 ед.) и Mazda (24 106 ед).

Составлен рейтинг самых популярных автотоваров в России.