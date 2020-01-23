Кроссовер Skoda Kamiq обошёл в продажах Hyundai Creta

В Китае опубликовали статистику по продажам новых автомобилей за декабрь.



Согласно обнародованным данным, кроссовер Skoda Kamiq разошелся тиражом в количестве 8 095 экземпляров, а это лучший показатель продаж с момента выхода новинки на рынок.

С такими результатами кроссовер обошел в продажах Hyundai Creta и Kia Sportage, проданные в количестве 8 040 и 6 180 ед. соответственно.

Если говорить о продажах за весь год, то объёмы у Skoda Kamiq составили 52 600 единиц. Сейчас кроссовер предлагается в обычной версии и кросс-купе.

Минимальная стоимость модели составляет 109 900 юаней, а это около 1 млн рублей.

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