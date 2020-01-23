Новое поколение Nissan Sentra не появится в России

Недавно компания Nissan в России запатентовала дизайн нового поколения седана Sentra, что дало надежду на то, что автомобиль могут снова вернуть на рынок.



В компании Nissan рассказали о планах на российском рынке и опровергли данные, что новое поколение Nissan Sentra появится в России.

Патент на дизайн модели подали только для защиты прав, но при этом в планах вернуть модель на рынок нет. Также не возобновят продажи моделей Nissan Juke и Patrol.

Не планируется выход на российский авторынок и хэтчбеков, а что касается Nissan Leaf, то к этому вопросу пока относятся очень осторожно.

В будущем в России может появится новый электрический кроссовер Ariya, а предварительными сроками его выхода называют 2021-2022 г.