В РФ отзывают более 82 тысяч автомобилей Lexus и Toyota

На этот раз отзывными стали автомобили марок Lexus и Toyota в количестве 82 тыс. экземпляров. В указанных автомобиля, реализованных на рынке в период с декабря 2015 года, есть необходимость замены форсунок стеклоомывателя лобового стекла на модернизированные.

В таких автомобилях есть вероятность появления зазора между уплотнителем и корпусом форсунки, который станет причиной попадания воды с антигололедными реагентами в нагревательный элемент.

Последний в конечном итоге может перегреться в лучшем случае, а в худшем это может стать причиной возгорания.

Проблема может быть в Toyota (Highlander, Land Cruiser Prado, RAV 4) и Lexus (RX 200T, RX350, RX 450H). Все работы в рамках отзывной кампании будут проводиться за счет автопроизводителя.

Toyota отзывает 3,4 млн автомобилей.