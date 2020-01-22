Масштабный отзыв затрагивает несколько моделей японской марки, а большая часть из отзывных автомобилей находится на территории США.
Toyota отзовёт 3,4 млн автомобилей из-за подушек безопасности
22.01.2020 12:21
8 0
Toyota отзовёт 3,4 млн автомобилей из-за подушек безопасности, которые по причине электронного сбоя могут не сработать в случае ДТП.
Как сообщили в компании, отзыв будет проведен по всему миру. Из 3,4 млн авто 2,9 млн были проданы на американском рынке.
Среди моделей, в которых могут не раскрываться подушки безопасности оказались: Corolla 2011-2019 годов выпуска, Matrix 2011-2013 годов и Avalon 2012-2018 годов.
В указанных автомобилях недостаточно защищен электронный блок управления от помех, а это приведет к тому, что подушка безопасности не сработает.
Toyota и Lexus отзывают почти 700 тысяч своих автомобилей.
Комментарииcomments powered by HyperComments