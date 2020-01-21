Компактный кроссовер Toyota представят 10 февраля

Toyota 10 февраля покажет публике свой новый кроссовер. Это будет маленькая модель в европейской модельной линейке, а расположится кроссовер ниже компактного SUV Toyota CH-R.

Ранее «Твоё Авто» сообщало, что маленький кроссовер будет построен на одной платформе с четвертым поколением хэтчбеком Yaris, а он в свою очередь создан на модульной тележке Toyota TNGA.

По данным издания Best Car, будущая модель получит трехцилидроввый 1,5-литровый ДВС с 89-сильной отдачей при 142 Нм крутящего момента.

Также под капотом кроссовера будет устанавливаться и гибридная силовая установка. Будущая новика будет ориентирована в первую очередь на европейский рынок.

По предварительным данным размеры кроссовера составят: длина – 3 940 мм, ширина – 1695 мм, высота – 1 500 мм. Колесная база – 2 550 мм. Сборку модели организуют во Франции.