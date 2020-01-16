Toyota анонсировала новый компактный кроссовер

Японская компания готовит новый кроссовер, о котором ранее были упоминания в СМИ, но тогда предполагали, что новинкой станет некая версия Yaris.

Недавно автопроизводитель распространил в Сети официальный тизер, где показала силуэт новинки, которая создается для европейского рынка.

Представитель европейского подразделения марки между тем раскрыл некоторые особенности новинки.

Так, стало известно, что автомобиль построят на платформе Toyota New Global Architecture GA-B, а также он «будет способствовать росту популярности Yaris».

То есть новой моделью по сути станет некая внедорожная версия Yaris, для которой сделают клиренс больше. Также в модели будет защита из пластика. Другие подробности, в том числе и название новинки, пока не раскрывают.