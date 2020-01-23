Alfa Romeo выпустит ещё более экстремальную версию Giulia

В компании Alfa Romeo решили расширить линейку модели Giulia, выпустив еще более мощную модификацию, чем Giulia Quadrifoglio.



Новая более экстремальная версия Giulia получит приставку к названию GTA и расположится на ступень выше Giulia Quadrifoglio, который носил звание самого быстрого седана Нюрбургринга.

По предварительным данным, новинка будет представлена летом. В движении ее будет приводить тот же 2,9-литровый битурбированный двигатель, однако его отдачу увеличат до 630 л.с. против 510 л.с. у Giulia Quadrifoglio.

В паре с силовой установкой работает 8-ступенчатая автоматическая КП. Вес автомобиля снизят на 20 кг. Выпуск такой модификации седана будет ограничен и приурочен 110-летию компании.

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