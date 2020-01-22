Составлен топ-10 популярных японских автомобилей в РФ в 2019 году

Аналитическое агентство «Автостат» сообщило о самых востребованных автомобилях японского происхождения на российском рынке за прошлый год.

В указанный период на первичном авторынке было реализовано 305 тыс. новых японских автомобилей, а этот результат в сравнении с 2018 годом оказался на 9% меньше. Доля таких машин в продажах составила 19%.

Лидером в составленном топ-10 популярных японских автомобилей в РФ в 2019 году стал седан «Тойота Камри», реализованный в количестве 34 тыс. экземпляров, что на 1% больше.

Кроссовер «Тойота Рав-4» стал вторым. Его объёмы продаж составили 30,6 тыс. единиц, а это на 2% меньше.

В тройке самых продаваемых японских авто оказался «Ниссан Кашкай», реализованный в количестве 25,2 тыс. штук. Его продажи выросли на 9%.

Четвертую и пятую строчку занимают Mitsubishi Outlander (23,9 тыс. ед.; -3%) и Mazda CX-5 (22,6 тыс. ед.; 0%), а следующие пять мест достались Nissan X-Trail (20,9 тыс. ед.; -9%), Datsun on-DO (19,5 тыс. ед., +7%), который к слову недавно обновился, а также Toyota Land Cruiser Prado (15,1 тыс. ед.; -14%), Nissan Terrano (12,6 тыс. ед.; -10%) и Lexus RX (9,9 тыс. ед.; +1%).