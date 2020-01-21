Загадочный кроссовер Renault засняли в Барселоне

В сети опубликовали фото нового концепта от компании Renault. Машину заметили в Барселоне во время специального мероприятия.

Публичная презентация концептуального кроссовера, который показали на фотографии, должна состоятся на мотор-шоу в Женеве.



Внешность концепта похожа на концепт Symbioz, показанный в 2017 году на автосалоне во Франкфурте.

Предполагается что концепт, будет оснащён гибридной или полностью электрической установкой.

Возможно машину еще оснастят беспилотной системой.

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