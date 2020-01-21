В сети опубликовали фото нового концепта от компании Renault. Машину заметили в Барселоне во время специального мероприятия.
Загадочный кроссовер Renault засняли в Барселоне
21.01.2020 23:52
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Публичная презентация концептуального кроссовера, который показали на фотографии, должна состоятся на мотор-шоу в Женеве.
Внешность концепта похожа на концепт Symbioz, показанный в 2017 году на автосалоне во Франкфурте.
Предполагается что концепт, будет оснащён гибридной или полностью электрической установкой.
Возможно машину еще оснастят беспилотной системой.
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