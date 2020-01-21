Раскрыты новые подробности «заряженной» Skoda Octavia

Skoda Octavia сменила поколение в конце 2019 года и теперь чешская компания готовит для него заряженную версию, которая получит приставку к названию vRS.

То, что готовится заряженный вариант подтверждал и сам производитель. Теперь зарубежным журналистам удалось узнать новые подробности о проекте, а точнее стали известны технические характеристики.

Как выяснилось, заряженную Skoda Octavia предложат с несколькими силовыми установками, включая бензиновую, дизельную и даже гибридную.

Бензиновая линейка будет представлена 2,0-литровым агрегатом мощностью 250 л.с. С ним автомобиль разгонится до сотни за 6,5 секунды.

Дизельный двигатель с таким же объёмом получит отдачу 181 л.с. Что касается гибридной установки, то в ее основе предложат 1,4-литровый двигатель, а ее суммарная мощность составит 181 л.с. Подзаряжаемый гибрид сможет разогнаться до 100 км/ч за 7 секунд.

Гибридная модификация Octavia vRS будет самой дорогой, так как прогнозируемая стоимость составит 40 тыс. евро или 2,74 млн рублей.

Премьера новинки состоится в марте в рамках мотор-шоу в Женеве. Новое поколение обычной версии приедет и на российский авторынок, причем появление ожидается в конце года.

Новая Skoda Octavia получила наивысший балл за краш-тест.

Раскрыты спецификации новой Skoda Octavia для России.