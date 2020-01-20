Появились первые изображения бюджетного кроссовера Renault

Новый недорогой кроссовер от марки Renault уже проходит тестирование, однако тестовые прототипы пока облачены в камуфляжную пленку.



При этом на основании уже известной информации о модели, а также шпионских фото, индийские профилирующие издания решили предугадать внешность автомобиля.

Так, было создано рендерное изображение, на котором показали кроссовер известный сейчас под индексом НВС. Уже известно, что в основе автомобиля располагается модернизированная платформа CMF-A, используемая в модели Renault Triber.

От этой модели новинке достанется и оформление салона. По предварительной информации, моторная гамма НВС будет представлена литровым двигателем мощностью 95 л.с., пару которому составит пятискоростная механика или роботизированная КП.

Система привода на все колеса для автомобиля не предусмотрена. Предполагается, что презентация новинки состоится на выставке в Нью-Дели в следующем месяце.

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