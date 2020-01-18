АвтоВАЗ начал приостанавливать линии по сборке автомобилей

В частности, как пишут «Ведомости», «АвтоВАЗ» решил не запускать конвейер 18 и 25 января, как это было запланировано ранее.

По информации журналистов, это связано с тем, что у дилеров есть достаточно запасов, а спрос оказался ниже ожидаемого.

9 и 10 января была приостановлена линия по сборке Granta и моделей Datsun. Линии по выпуску Lada 4×4, а также моделей на платформе B0, также не работали.

Стоит отметить, что короткие простои российский автогигант практиковал и ранее.