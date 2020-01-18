Короткие простоит конвейерных линий связаны с низкими продажами автомобилей.
АвтоВАЗ начал приостанавливать линии по сборке автомобилей
18.01.2020 15:53
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В частности, как пишут «Ведомости», «АвтоВАЗ» решил не запускать конвейер 18 и 25 января, как это было запланировано ранее.
По информации журналистов, это связано с тем, что у дилеров есть достаточно запасов, а спрос оказался ниже ожидаемого.
9 и 10 января была приостановлена линия по сборке Granta и моделей Datsun. Линии по выпуску Lada 4×4, а также моделей на платформе B0, также не работали.
Стоит отметить, что короткие простои российский автогигант практиковал и ранее.
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