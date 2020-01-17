Модельная линейка Genesis пополнится спортивным купе и хэтчбеком

Премиальный бренд Genesis, как и было обещано ранее, к 2022 году выпустит шесть моделей, часть из которых уже продается, в том числе и в России, а еще один автомобиль был недавно представлен.

Речь идет о кроссовере GV80. При этом готовится еще два новых автомобиля, подробностей о которых ранее не было.

Однако недавно представители компании сообщили, что в ближайшие два года будет представлен хэтчбек и спортивное купе.

Намеком на спорткупе был концепт Essentia, представленный в прошлом году, а прототип Mint представлял собой городской автомобиль будущего и намекал как раз на хэтчбек.

Есть предположения, что новинки выйдут в 2022 году, и вместе с ними модельный ряд будет насчитывать 6 моделей. Как ранее было заявлено, все выпущенные новинки обязательно появятся на российском рынке.