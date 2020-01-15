АвтоВАЗ начал продажи обновлённого внедорожника Lada 4х4

Внедорожник был рассекречен автопроизводителем еще в конце прошлого года.



Изменения, которые произошли в модели, затронули по большей части салон, включая появление там новой приборной панели, климатической системы, а также улучшенной шумо- и виброизоляции.

Единственное, что не было названо, так это цены. Обновленный внедорожник Lada 4×4 оказался ненамного дороже предшественника, и остается самым доступным полноприводным внедорожником на российском рынке.

Итак, Lada 4×4 в трехдверном варианте обойдется на 30 тысяч рублей дороже в отличие от предшественника. То есть самая доступная версия получила ценник в 553 900 рублей.

В базовой комплектации для Нивы предлагают ДХО, передние элетростеклоподъемники, аудиоподготовку, а также будет доступен гидроусилитель руля.

Более дорогие комплектации получили подогрев передних сидений и зеркал, колесные диски на 16 дюймов, а в модификацию 4х4 Urban дополнили противотуманными фарами, которые интегрировали в передний бампер. В топовом исполнении теперь появился кондиционер.

Вторая комплектация после начальной – Luxe оценена в 570 900 рублей. Версии Luxe AC и Luxe Camouflage предложат за 609 900 и 599 900 рублей, а варианты Luxe Camouflage AC и 4х4 Urban оценили в 638 900 и 629 900 рублей.

При желании можно заказать центральный замок с пультом дистанционного управления, аудиосистему с возможностью подключения смартфонов и сигнализацию с обратной связью. Все эти опции предлагают в пакете «Комфорт», который обойдется в 19 900 рублей.