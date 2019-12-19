При этом некоторые изменения в модели не стали указывать, хотя на самом деле они являются яркими. Ранее были данные, что первые экземпляры обновленной Lada 4×4 начали появляться у дилеров.

Помимо озвученных ранее изменений, оказалось, что у внедорожника появилась антенна на крыше около лобового стекла.

Также автопроизводитель теперь будет предлагать пороги в машине, которые обработаны от коррозии.

Помимо этого, во всех комплектациях внедорожника теперь есть защита двигателя и переднего моста.

Также в официальных пресс-релизах не упоминалось появление в салоне плафона со светодиодными лампами, блок предохранителей европейского образца и блок силовых предохранителей, которые теперь находятся под капотом.