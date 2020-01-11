Новое поколение Volkswagen Polo сфотографировали в России

Недавно Volkswagen в России начал продажи дешевой версии автомобиля Polo, поддерживая на модель спрос.

При этом для российского рынка компания начала готовить новую генерацию популярного седана. Новое поколение Volkswagen Polo уже сфотографировали в России, правда пока на дорогах заметили тестовый мул.

В частности, была замечена машина в кузове Skoda Rapid, однако в стиле Volkswagen Jetta. Исходя из этого можно сказать, что Polo и Rapid в России будут максимально унифицированы.

То есть моторная гамма автомобилей в результате будет идентичной. Так, в базовом исполнении новой генерации седана будет 1,6-литровый двигатель мощностью 90 или 110 лошадиных сил.

Еще в линейке двигателей будет 1,4-литровый турбомотор с отдачей 125 л.с. Среди трансмиссий предложат шестискоростной автомат, а для турбированного двигателя будет доступен 7-сскоростной робот DSG.

О том, когда представят новый Volkswagen Polo информации нет, но предполагается, что это случится в этом году.

Источник: auto.vesti.ru.