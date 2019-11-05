Седан Volkswagen Polo получил новую дешёвую спецверсию

Volkswagen Polo получил в России дешевую версию Polo Select, оцененную от 799 900 рублей. В такой модификации автомобиль предлагается с 1,6-литровым 90 или 110-сильным мотором.

Среди трансмиссий для менее мощного варианта будет пятискоростная механика, а для 110-сильной версии – механика или 6-ступенчатый автомат.

В списке оснащенности предлагаются колесные диски размером 15 дюймов, выполненные из стали, подогрев и регулировка боковых зеркал и галогенные фары.

В салоне автомобиля предложат отделку тканью и кожаный руль. В списке оснащенности также значится подогрев передних сидений, круиз-контроль, кондиционер, форсунок омывателя, а за дополнительную плату предложат светодиодные фары и климат-контроль.

Особенностью Polo Select становится модуль Volkswagen Connect, позволяющий получать данные об автомобиле, его местоположении, а еще с его помощью можно связаться со службой помощи на дорогах и записаться в сервисный центр.