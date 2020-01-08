Появились первые фотографии внедорожника Aurus Komendant

Модель засняли на автовозе в камуфляжной пленке. Похоже, что компания приступила к ранним тестам модели, так как ранее сообщалось, что ее производство стартует только в 2022 году.

Ожидается, что Aurus Komendant будет представлен на автосалоне в Москве в следующем году. В начале будущего года стартует серийная сборка седана на предприятии в Татарстане, а пока же его выпускают небольшими партиями.

Как ранее сообщалось, Aurus Komendant будет доступен в полноприводной версии.

Можно предположить, что в автомобиле будут устанавливать силовые установки, предусмотренные для платформы ЕМП, на которой и он и будет построен.

Таким образом, внедорожник будет приводиться в движение 4,4-литровым восьмицилиндровым двигателем с отдачей 598 лошадиных сил. Работает в паре с этим двигателем девятискоростной автомат от компании «КАТЕ».