Производство автомобилей Aurus в Татарстане начнется в 2021 году

Об этом стало известно благодаря сообщению, опубликованному пресс-службой Минпроторга.

В сообщении говорится, что массовая сборка автомобилей российского люксового бренда Aurus стартует в 2021 году на предприятии в Ford Sollers в Елабуге (Татарстан).

Запуск запланирован на первый квартал 2021 года.

Выпуск машин будет осуществляться по полному циклу, включая производство силовых установок, цех сборки, окраски и сварки, а также штамповочное производство.

Отмечается, что для цеха сборки люксовых машин будет реализована концепция «завод — шоурум», а при сборке авто применят цифровые технологии, в том числе и цифровой двойник производства, RFID-индентификацию, беспилотные технологии и технологии дополненной реальности.

Напомним, что в этом году Aurus выпускают небольшими партиями на мощностях ФГУП «НАМИ».

До конца этого года планируется выпустить 150 автомобилей, а в 2020 году объёмы выпуска составят 180 экземпляров.

С начала приема заказов на Aurus получено более 600 заявок. Стоимость седана составляет 18 млн рублей минимум.