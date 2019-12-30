Электромобили наносят больше вреда экологии, чем дизельные авто

Именно такие электромобили, как уверяют в компании Mazda, наносят еще больше вреда экологии, чем автомобили с дизельными ДВС.

В целом вопрос об экологичности автомобилей с полностью электрическими установками очень спорный.

В компании Mazda между тем заявляют, что машины с емкими батареями и вовсе являются более вредными для экологии, именно поэтому автопроизводитель выпустил электрокар Mazda MX-30 с небольшим запасом хода.

В руководстве уверяют, что небольшой пробег в Mazda MX-30 это всего лишь забота об окружающей среде.

Объясняя заявление о вредности электромобилей с емкими аккумуляторами, было отмечено, что при производстве и дальнейшей переработке таких батарей выделяется не меньше CO2, чем за весь период эксплуатации того же дизельного хэтчбека Mazda 3.

В данном случае учитывались показатели в случае замены аккумулятора электрокара после 100 тыс. миль пробега.