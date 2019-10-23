Первый электрический автомобиль компании Mazda получил обычную внешность и даже оказался не настолько ярким, как другие модели бренда.
Компания Mazda представила свой первый электромобиль
23.10.2019 15:00
11 0
Компания Mazda представила свой первый электромобиль МХ-30, оснащенный электрическим двигателем мощностью 145 лошадиных сил.
Батарея установлена ёмкостью 35,5 киловатт-час и обеспечит запас хода в 200 км. Габариты кроссовера составили: 4 395/1 795/1570 мм, колесная база – 2 655 мм.
На европейском рынке электрокар уже доступен для заказа и появится у дилеров в следующем году.
Комментарииcomments powered by HyperComments