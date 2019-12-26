Производство внедорожника Aurus Komendant начнется в 2022 году

Ранее стало известно, что серийное производство автомобилей Aurus начнется в начале 2021 года , при этом первыми на конвейер встанут седаны.

Теперь появилась информация о том, когда начнут производство внедорожника Aurus Komendant. Его выпуск также запланирован в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане и стартует в 2022 году.

Об этом со ссылкой на главу Минпроторга Дениса Мантурова сообщили «Известия». Как ранее сообщалось, Aurus Komendant будет доступен в полноприводной версии.

Можно предположить, что в автомобиле будут устанавливать силовые установки, предусмотренные для платформы ЕМП, на которой и он и будет построен.

Таким образом, внедорожник будет приводиться в движение 4,4-литровым восьмицилиндровым двигателем с отдачей 598 лошадиных сил. Работает в паре с этим двигателем девятискоростной автомат от компании «КАТЕ».