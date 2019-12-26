Ранее стало известно, что серийное производство автомобилей Aurus начнется в начале 2021 года, при этом первыми на конвейер встанут седаны.
Производство внедорожника Aurus Komendant начнется в 2022 году
26.12.2019 12:28
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Теперь появилась информация о том, когда начнут производство внедорожника Aurus Komendant. Его выпуск также запланирован в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане и стартует в 2022 году.
Об этом со ссылкой на главу Минпроторга Дениса Мантурова сообщили «Известия». Как ранее сообщалось, Aurus Komendant будет доступен в полноприводной версии.
Можно предположить, что в автомобиле будут устанавливать силовые установки, предусмотренные для платформы ЕМП, на которой и он и будет построен.
Таким образом, внедорожник будет приводиться в движение 4,4-литровым восьмицилиндровым двигателем с отдачей 598 лошадиных сил. Работает в паре с этим двигателем девятискоростной автомат от компании «КАТЕ».
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