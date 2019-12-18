Новая Hyundai Creta продается хуже предшественника

В Китае опубликовали статистику по продажам нового поколения кроссовера Hyundai Creta , который вышел в продажу в конце октября.

Продажи предшественника сокращались, поэтому в компании ожидали, что обновление позволит оживить продажи. Но оказалось, что обновленная Hyundai Creta продается хуже предшественника.

Согласно статистике, в ноябре кроссовер разошелся тиражом в количестве 4,6 тыс. экземпляров, что на 35% больше, чем годом ранее.

По мнению экспертов, низкая популярность объясняется спорным дизайном обновленной модели и завышенными ценами в сравнении с конкурентами.

Для покупки Hyundai Creta предлагается в четырех версиях по цене от 109 800 юаней или 993 тыс. рублей.