В Китае опубликовали статистику по продажам нового поколения кроссовера Hyundai Creta, который вышел в продажу в конце октября.
Новая Hyundai Creta продается хуже предшественника
18.12.2019 14:33
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Продажи предшественника сокращались, поэтому в компании ожидали, что обновление позволит оживить продажи. Но оказалось, что обновленная Hyundai Creta продается хуже предшественника.
Согласно статистике, в ноябре кроссовер разошелся тиражом в количестве 4,6 тыс. экземпляров, что на 35% больше, чем годом ранее.
По мнению экспертов, низкая популярность объясняется спорным дизайном обновленной модели и завышенными ценами в сравнении с конкурентами.
Для покупки Hyundai Creta предлагается в четырех версиях по цене от 109 800 юаней или 993 тыс. рублей.
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