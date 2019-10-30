Hyundai Creta нового поколения появился в продаже в Китае

30 октября в Китае стартовали официальные продажи нового поколения кроссовера Hyundai ix25, предлагаемого на российском рынке под названием Creta.

Прототип второй генерации кроссовера был представлен весной этого года, а теперь товарные версии добрались до дилеров и стали доступны для покупки в четырех комплектациях.

Hyundai ix25 новой генерации отличается от предшественника внешностью и увеличенными габаритами. Длина автомобиля теперь составляет 4,3 метра, а ширина 1,79 метра.

Расстояние между осями – 2 610 мм. Несмотря на смену поколений полным приводом кроссовер так и не обзавелся.

На старте продаж ix25/ Creta доступен только с новым турбированным двигателем объёмом 1,5 литра и мощностью 115 л.с. при 144 Нм.

В качестве трансмиссии в более дорогих комплектациях предлагают вариатор, а в базовых версиях будет 6-скоростная механика. Оценили кроссовер от 105 800 юаней или около 956 тыс. рублей.