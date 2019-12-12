Новый седан Kia Optima приехал к дилерам в Южной Корее

Прием заказов на автомобиль новой генерации в Южной Корее уже ведут, а презентация новой Kia Optima состоялась в конце ноября.



Первые партии автомобиля начали поступать в дилерские центры марки, о чем свидетельствуют фотографии, распространенные местными СМИ.

На рынке Южной Кореи седан носит название K5. Новое поколение Kia Optima в России появится в следующем году.

В минимальной комплектации автомобиль оценили в 20,8 млн вон, а это около 1,1 млн рублей.

Самая дорогая комплектация модели получила ценник 33,8 млн вон или 2,1 млн рублей. В топовом исполнении седан предлагается с полноприводной системой.