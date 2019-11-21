Kia рассекретила новое поколение «четырехдверки» K5, которая на российском рынке известна под названием Optima.
Состоялась официальная премьера новой Kia Optima
Новинка теперь больше похожа на фастбек, чем седан. Это придало машине больше спортивности, а новый стиль делает модель полностью оригинальной.
В целом новое поколение Optima стало максимально современным. В ней в топовых комплектациях предлагается светодиодная оптика, большие экраны в салоне и возможность открывать дверь авто со смартфона.
В Корее Kia Optima уже доступен для заказа по цене от 17 800 долларов за газовую версию с 2.0-литровым мотором мощностью 146 л.с.
По цене от 20 тыс. долларов будет доступна бензиновая версия и от 23 тыс. долларов попросят за гибридную модификацию.
Полноценные продажи представленного фастбека начнутся в январе, а на российском рынке модель появится во второй половине 2020 года.
Kia Optima вырос в размерах. Так, в нем на 45 мм увеличили колесную базу и она теперь составляет 2850 мм.
Теперь длина машины составляет 4 905 мм, высота — 1 445 мм, ширина — 1 890 мм. Для новинки предлагают большой выбор колёсных дисков диаметром от 16 до 19 дюймов и четыре силовых агрегата, которые в Корее устанавливают на соплатформенную Hyundai Sonata нового поколения.
Самый доступный вариант Optima предлагается с газовым мотором объёмом 2,0-литра и мощностью 146 л.с. Также можно выбрать двухлитровый атмосферный бензиновый двигатель со 160-сильной отдачей. Для этих ДВС доступна шестиступенчатая автоматическая коробка передач.
Следующий агрегат уже турбированный 1.6 T-GDI. Его мощность составляет 180 л.с. и для него уже доступна восьмиступенчатая автоматическая коробка.
Самая производительная версия Optima получила гибридную силовую установку, созданную на базе 2.0 GDi с 152-сильной отдачей.
В паре с ДВС работает электрический мотор, встроенный в шестиступенчатую автоматическую трансмиссию.
Суммарная мощность гибрида составляет 195 л.с. В гибридной версии новинки на всей поверхности крыши установили солнечную панель, которая питает тяговый аккумулятор для электрического двигателя.
В салоне новой Kia Optima привычные кнопки управления климатом заменили сенсорной панелью. Для мультимедийной системы предусмотрели 10,25-дюймовый сенсорный экран, а вместо привычной панели приборов установили 12,3-дюймовый дисплей.
Но его предлагают только в топовых вариантах, тогда как у более простых комплектаций будут аналоговые шкалы, а между ними будет небольшой 4-дюймовый экран.
Также модель оснастили голосовым управлением, климатической установкой и подогревом сидений.
Помимо этого, со смартфона под управлением Android и наличием модуля NFC автовладелец может открывать двери.
Со смартфона еще можно парковать машину, но в этом случае можно управлять только акселератором, тогда как поворот рулевого колеса со смартфона невозможен.