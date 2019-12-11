Новый Volkswagen Golf появится в России только с «автоматом»



Восьмая генерация хэтчбека доберется до российского рынка в следующем году. Точная дата старта продаж, стоимость и комплектации пока не известны.

При этом уже раскрыта моторная гамма автомобиля. Его предложат с двумя бензиновыми ДВС, при этом роботизированной КП DSG у хэтчбека в России больше не будет, о чем сообщает Autonews.ru, ссылаясь на представителей российского офиса компании.

В новом поколении Golf будет представлен с восьмискоростной автоматической трансмиссией. Линейка двигателей будет представлена 1,6-литровым 110-сильным двигателем и 1,4-литровым турбомотором с отдачей 150 л.с.

Первый, к слову, выпускают на предприятии в Калуге и отправляют в Вольфсбург, где его установят в модели, которые приедут в нашей страну.

Тандем 1,6-литровому агрегату составит 6-ступечатая автоматическая КП, а второй двигатель будет работать только с 8-скоростным автоматом.

Напомним, что презентация восьмой генерации хэтчбека состоялась в октябре. Более подробно о новинке портал «ТвоёАвто» писал ранее.