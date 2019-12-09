Названы предварительные сроки выхода нового Genesis GV80 в России

Премиальный бренд Genesis еще когда вышел с флагманским седаном в России, заявил, что все новые выпущенные модели будут представлены на рынке.



То есть новый большой и среднеразмерный кроссоверы, которые готовятся к выходу, обязательно появятся в нашей стране.

Ближайшей новинкой бренда станет модель Genesis GV80, которую уже не раз фотографировали на тестах. Его презентация состоится в марте 2020 года в рамках мотор-шоу в Женеве и начнет поступать в продажу в первой половине года.

При этом до российского рынка внедорожник доберется во второй половине года, о чем рассказали представители российского офиса журналистам «Российской газеты». Обещают в компании и другие новинки, но информация о них держится в секрете.