BMW запатентовал в России новый хэтчбек 1-Series



Новый BMW 1-Series был представлен в мае этого года и уже в следующем году хэтчбек доберется до российского рынка.

По предварительным данным, модель нового поколения выйдет на рынок во второй половине 2020 года. Спецификации модели для российского рынка пока неизвестны.

Напомним, что после смены поколения хэтчбек сменил платформу и получил измененные габариты.

Внешность и салон также обновились, а линейка двигателей для Европы представлена 5 силовыми установками, в числе которых бензиновые и дизельные ДВС. На рынке Европы новый BMW 1-Series появился этой осенью.