В компании Volkswagen рассказали о новинках для России

Российское подразделение компании анонсировало новые модели для российского рынка, которые появятся в будущем году.

Как сообщили журналисты «Российской газеты», ссылаясь на представителей немецкого бренда в России, одной из новинок станет обновленная модель Passat.

Ее продажи должны стартовать в первом квартале 2020 года. В следующем квартале компания организует продажи новой генерации седана Jetta, а уже в конце лета или в начале осени до российского рынка доберется Arteon.

Напомним, что обновленный Passat был представлен еще в феврале 2019 года.

Новую Jetta недавно сертифицировали в России, а еще о модели для нашего рынка рассказывали в компании.

Что касается модели Arteon, то он уже продается в Европе и является самой дорогой моделью марки, причем он пришел на смену Passat CC.