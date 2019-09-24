Volkswagen рассказал о новой Jetta для российского рынка

Седан нового поколения был представлен еще в начале прошлого года в Детройте , но уже скоро он доберется и до российских покупателей.

Недавно Volkswagen в социальной сети опубликовал пост, в котором был намек на скорый выход модели, а теперь Volkswagen официально рассказал о новой Jetta для российского рынка, раскрыв некоторые подробности.

Так, стало известно, что седан будет представлен в нашей стране в нескольких вариантах, а именно Origin, Respect и Status.

Для каждой версии опционально предложат пакеты с дополнительными опциями и отдельные опции. Покупателю на выбор предложат два варианта двигателей, где первый 110-сильный, а второй будет с отдачей 150 л.с.

Последний будет работать в паре только с шестискоростным «автоматом», а первый предложат еще и с пятискоростной «механикой».

Что касается дополнительных опций, то среди них окажется цифровая панель приборов Active Info Display, подсветка 10 цветов, навигация Discover Media с 8-дюймовым экраном, «зимние опции», система доступа в салон без ключа, а также запуск двигателя Kessy. О старте продаж и ценах в компании не рассказали, но вероятно все станет известно уже в ближайшее время.