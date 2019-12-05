Калининградский «Автотор» выпустил пробную партию Audi Q7

В Калининграде на заводе «Автотор» выпущена первая партия Audi Q7, которая является пробной, состоящей из 250 авто. Эти автомобили были направлены в дилерские центры немецкой марки.

Об автомобилях Audi Q7 рассказал председатель совета директоров «Автотор-Холдинг» Валерий Горбунов, который отметил, что позже будет приниматься решение о дальнейшем сотрудничестве с компанией Audi.

По словам Горбунова, предприятие показало, что может собирать машины марки, но в компании пока просчитывают риски.

«Они понимают, что мы живем в условиях санкций. Мы показали, что мы можем, они приняли машины» — заявил представитель предприятия.

Какое в дальнейшем будет принято решение пока неизвестно. В продаже обновлённый кроссовер Audi Q7 появится в следующем году.