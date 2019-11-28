Ожидается, что уже скоро российский автопроизводитель представит обновленный Lada 4×4 FL и объявит его стоимость.

О том, что на предприятии компании в Тольятти запустили полноценное производство внедорожника, стало известно журналистам «Лада.Онлайн».

Ранее издание сообщало о запуске производства обновленной модели, но тогда выпускали по 6 экземпляров. С 28 ноября завод начал полноценный выпуск и с конвейера сходит по 165 экземпляров Lada 4×4 FL в сутки.

Как уже сообщалось ранее, обновленный автомобиль получил слегка измененную внешность, тогда как в салоне произошло немало изменений.

К тому же внедорожник стал безопаснее, так как во всех его комплектациях станут предлагать боковую подушку безопасности водителя. Позднее в автомобиле появится руль с фронтальной подушкой.

В моторной гамме изменений не произойдет. Напомним, что «АвтоВАЗ» недавно сертифицировал Lada 4×4 FL.