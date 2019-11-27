«АвттоВАЗ» внес в базу Росстандарта обновлённую Lada 4х4. Эта модель уже получила Одобрение типа транспортного средства, а значит отечественный внедорожник теперь полностью готов к продажам.

В опубликованном на сайте ведомства ОТТС указанно, что опционально для Lada 4х4 будут доступны электростеклоподъемники, электрический привод наружных зеркал и кондиционер.

Помимо этого, в документе указан новый отопитель, салонный фильтр и задний диван нового дизайна.

Технически Lada 4х4 FL не изменится, и ее будут предлагать с 1,7-литровым ДВС мощностью 83 л.с. и механической коробкой передач.

Внешне обновлённую Lada 4х4 можно будет отличить по переднему бамперу с противотуманными фарами и антенной-«плавником» расположенной на крыше.