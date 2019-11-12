Накануне российский автогигант официально объявил о стоимости седана и универсала с новой трансмиссией.



При этом официально дата старте продаж так и не была названа. Однако журналисты обратились с вопросами к представителям компании, о том, когда будет запущена новинка.

Как выяснили журналисты «РГ» Lada Vesta с вариатором поступит в продажу до конца ноября, а более точные сроки объявят дополнительно.

Напомним, что стоимость Весты с новой КП оказалась на 50 тыс. рублей больше, в сравнении с комплектациями, оборудованными роботом.