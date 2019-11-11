Объявлены цены на новую Lada Vesta с вариатором

Только сегодня были раскрыты характеристики модели с новой коробкой передач, как вечером уже были объявлены цены.

Как предполагалось ранее, модели семейства в версии с вариатором оказались дороже на 50 тысяч рублей.

Так, седан Lada Vesta с вариатором Jatco JF015E и 113-сильным двигателем Renault H4Mk в комплектации Classic оценили в 736 900 рублей, а универсал обойдётся в 773 900 рублей.

Комплектация Comfort для седана и универсала оценена от 767 900 и 801 900 рублей. «Люксовый» вариант оценили в 829 900 и 866 900 рублей.

Что касается самых дорогих комплектаций – Exclusive, то их оценили в 924 900 рублей за модель в кузове седан и 961 900 рублей за SW.