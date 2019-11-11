Раскрыли технические характеристики Lada Vesta с вариатором

Пока «АвтоВАЗ» готовит к выходу новую версию Весты, журналисты «Лада.онлайн» смогли выяснить ее характеристики.

Так, уже давно известно, что новая версия седана и другие модели семейства, будут оснащены 113-сильным двигатель Renault-Nissan объёмом 1,6 литра и вариатором Jatco JF015E.

При этом теперь выяснилось, что седан Lada Vesta в таком исполнении сможет ускоряться с места до 100 км/ч за 12,2 секунды.

Максимальная скорость будет ограничена электроникой на отметке 170 км/ч. Расход топлива в смешанном цикле составит 7,4 литра, а по городу и трассе показатели будут 9,9 и 6,0 литра.

Ожидается, что в ближайшее время «АвтоВАЗ» официально представит модель и раскроет ее стоимость.