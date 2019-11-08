Toyota анонсировала дебют нового кроссовера на базе RAV4

Японская компания распространила в сети несколько изображений, анонсируя новый кроссовер, который создан на платформе модели RAV4.

Новая модель получит название Wildlander и по сути это будет модернизированный вариант RAV4. Внешне автомобили будут отличаться, а технически они будут идентичны.

При этом Wildlander окажется на 65 мм длиннее, а колесная база у них одинаковая – 2 690 мм. Новинка для китайского рынка будет предложена с 2,0-литровым 171-сильным агрегатом или в гибридной модификации на базе 2.5-литрового ДВС со 171-сильным электромотором.

Среди трансмиссий предложат вариатор, который будет работать с передне- или полноприводной системами.

Премьера Toyota Wildlander состоится 22 ноября на автосалоне в Гуанчжоу. Между тем напомним, что в России недавно стали продавать RAV4 нового поколения.