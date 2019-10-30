30 октября российское подразделение Toyota официально объявило о старте продаж нового поколения кроссовера Toyota RAV4.
Toyota объявила о старте продаж в РФ нового поколения Toyota RAV4
30.10.2019 22:24
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Стоимость и комплектации автомобиля, собираемого на предприятии в Санкт-Петербурге, были объявлены еще 1 октября.
Как сообщают в компании, с 16 ноября для клиентов дилеры организуют презентации кроссовера по всей стране.
Новое поколение популярного кроссовера оценили от 1 756 000 рублей в комплектации «Стандарт».
В ней модель предлагают с двухлитровым двигателем, шестискоростной механикой и переднеприводной системой.
Самая дорогая комплектация автомобиля будет доступна с 2,5-литровым мотором, восьмиступенчатой автоматической КП и системой привода на все колеса. Ее стоимость составляет 2 661 000 рублей.
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