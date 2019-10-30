Toyota объявила о старте продаж в РФ нового поколения Toyota RAV4

Стоимость и комплектации автомобиля, собираемого на предприятии в Санкт-Петербурге, были объявлены еще 1 октября.

Как сообщают в компании, с 16 ноября для клиентов дилеры организуют презентации кроссовера по всей стране.

Новое поколение популярного кроссовера оценили от 1 756 000 рублей в комплектации «Стандарт».

В ней модель предлагают с двухлитровым двигателем, шестискоростной механикой и переднеприводной системой.

Самая дорогая комплектация автомобиля будет доступна с 2,5-литровым мотором, восьмиступенчатой автоматической КП и системой привода на все колеса. Ее стоимость составляет 2 661 000 рублей.